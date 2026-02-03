Саратовская область вошла в тройку регионов с наибольшим числом изнасилований

В 2025 году в России было зафиксировано около 1,8 млн преступлений, что на 7,4% меньше по сравнению с предыдущим годом, сообщили в МВД РФ. В Саратовской области за прошлый год зарегистрировано 26,8 тыс. преступлений, что на 9,6% ниже показателя 2024 года. Регион занял шестое место в ПФО и двадцатое в стране по количеству преступлений. 12,5 тыс. преступлений в регионе остались нераскрытыми, что на 4,9% меньше, чем в 2024 году.

В ПФО регион занял шестое место по количеству преступлений

Фото: Яндекс Карты

По данным ЕМИСС, Саратовская область вошла в число регионов с наибольшим числом изнасилований в 2025 году. За год в регионе было зарегистрировано 123 преступления по ст. 131 УК РФ. Первое место по этой статье занимает Белгородская область, где было зарегистрировано 199 случаев изнасилований, второе — Московская область (133), третье место разделили Саратовская и Свердловская области.

Согласно рейтингу РИА Новости, количество преступлений, зарегистрированных в 2025 году, составило 113,2 на 10 тыс. жителей, что на 9,6% меньше, чем годом ранее. Количество особо тяжких преступлений сократилось на 12,1% до 35,6 на 10 тыс. жителей.

Нина Шевченко