Союз машиностроителей России обозначил приоритеты устойчивого развития промышленности
В Москве состоялось расширенное заседание Бюро Союза машиностроителей России и Лиги содействия оборонным предприятиям, посвященное подведению итогов деятельности Союза и Лиги в 2025 году и определению стратегических задач. В заседании приняли участие представители федеральных органов исполнительной власти, руководители профильных ведомств, губернаторы субъектов РФ, сенаторы и депутаты, руководители крупнейших промышленных предприятий и региональных отделений Союза, в их числе Председатель Правления банка АО АКБ «НОВИКОМБАНК», куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаш Елена Георгиева.
Открывая заседание, председатель Союза машиностроителей России, глава Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов отметил, что прошедший год стал для промышленности периодом высокой концентрации усилий и ответственности. В сложных внешнеэкономических условиях российская промышленность сохранила устойчивость, обеспечила выполнение задач в полном объеме и в установленные сроки, в том числе по выпуску продукции для нужд специальной военной операции.
«Рост обрабатывающих отраслей, по предварительным данным, составил почти 3%. Наша ключевая задача сегодня - не просто сохранить достигнутые результаты, а перевести их в устойчивую, долгосрочную систему развития промышленности и экономики в целом», - подчеркнул Сергей Чемезов.
Он также отметил, что благодаря решениям Президента Российской Федерации и системной работе Правительства удалось перейти от вынужденного импортозамещения к созданию собственных продуктов, развертыванию новых производственных мощностей и формированию устойчивых кооперационных связей.
Развивая данную тему, первый председатель Лиги содействия оборонным предприятиям, глава Комитета ГД РФ по промышленности и торговле Владимир Гутенев выделил, что организации – Союз, Лига - обладают мощным экспертным потенциалом и прямой связью с реальным сектором экономики, что позволяет переводить задачи, поставленные Президентом России, в конкретные решения, востребованные предприятиями и регионами.
В ходе заседания в выступлениях членов Бюро и приглашенных участников были затронуты вопросы технологического развития, реализации национальных проектов, кооперации между регионами и предприятиями, финансовой устойчивости отраслей, а также кадрового обеспечения промышленности. Отдельный акцент был сделан на подготовке инженерных кадров, профориентации молодежи и трудоустройстве, в том числе участников специальной военной операции.
Региональные отделения СоюзМаш уделяют особое внимание популяризации инженерных специальностей среди молодежи и продвижению социально ориентированных инициатив. Воронежское отделение СоюзМаш организует профориентационные и образовательные проекты, включая работу в новых регионах, и рассматривает подготовку кадров как ключевой фактор технологического развития страны.
Также в рамках заседания были подведены итоги рейтинговой оценки деятельности региональных отделений и экспертных площадок Союза. Воронежское отделение за год поднялось в рейтинге с 15-го на 12-е место, что свидетельствует об эффективности проводимой работы.
* * *
Холдинг «РТ-Финанс» консолидирует все финансовые активы Государственной корпорации Ростех и является центром компетенции финансовых услуг Корпорации, включая составление финансовой отчетности по МСФО.В структуру «РТ-Финанс» входят дочерний банк Госкорпорации НОВИКОМ, негосударственный пенсионный фонд «Ростех», страховой брокер «РТ-Страхование», общество взаимного страхования «РТ-Взаимное Страхование» и ряд других организаций. Кредитные рейтинги: Эксперт-РА: ruAAA, АКРА: AA(RU).
***
Госкорпорация Ростех – крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн «Калашников», КРЭТ, «Высокоточные комплексы», «Рособоронэкспорт», «Росэл», «Нацимбио» и др. Консолидированная выручка в 2024 году превысила 3,6 трлн рублей.
** *
Союз машиностроителей России - организация, объединяющая работников промышленных предприятий, организаций и технических ВУЗов в 78 регионах России на базе более чем 560 местных отделений. Основной целью деятельности является формирование стратегии развития отрасли, участие в формировании механизмов активной государственной политики по поддержке национального машиностроительного комплекса.
* **
Бюро Союза машиностроителей России – основной руководящий орган организации. В состав Бюро входят руководители корпораций, холдингов и крупнейших предприятий промышленности, ведущих российских ВУЗов, финансовых и деловых структур России. На заседаниях Бюро обсуждаются актуальные проблемы и задачи промышленного сообщества, перспективные направления и программы развития машиностроения с учетом стратегических интересов национальной экономики.
* **
АО АКБ «НОВИКОМБАНК» – входит в 15 крупнейших банков России. Создан в 1993 году. Входит в холдинг «РТ-Финанс». Банку присвоены рейтинги высокого уровня кредитоспособности и надежности со стабильным прогнозом «Эксперт РА» «ruАА» и «НКР» АА.ru. Рейтинги АКРА «АА-(RU)» и НРА «АА|ru|» с позитивным прогнозом. Предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности – финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов.
АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
Реклама