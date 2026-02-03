Союз машиностроителей России обозначил приоритеты устойчивого развития промышленности

В Москве состоялось расширенное заседание Бюро Союза машиностроителей России и Лиги содействия оборонным предприятиям, посвященное подведению итогов деятельности Союза и Лиги в 2025 году и определению стратегических задач. В заседании приняли участие представители федеральных органов исполнительной власти, руководители профильных ведомств, губернаторы субъектов РФ, сенаторы и депутаты, руководители крупнейших промышленных предприятий и региональных отделений Союза, в их числе Председатель Правления банка АО АКБ «НОВИКОМБАНК», куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаш Елена Георгиева.

Фото: АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

Открывая заседание, председатель Союза машиностроителей России, глава Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов отметил, что прошедший год стал для промышленности периодом высокой концентрации усилий и ответственности. В сложных внешнеэкономических условиях российская промышленность сохранила устойчивость, обеспечила выполнение задач в полном объеме и в установленные сроки, в том числе по выпуску продукции для нужд специальной военной операции.

«Рост обрабатывающих отраслей, по предварительным данным, составил почти 3%. Наша ключевая задача сегодня - не просто сохранить достигнутые результаты, а перевести их в устойчивую, долгосрочную систему развития промышленности и экономики в целом», - подчеркнул Сергей Чемезов.

Он также отметил, что благодаря решениям Президента Российской Федерации и системной работе Правительства удалось перейти от вынужденного импортозамещения к созданию собственных продуктов, развертыванию новых производственных мощностей и формированию устойчивых кооперационных связей.

Развивая данную тему, первый председатель Лиги содействия оборонным предприятиям, глава Комитета ГД РФ по промышленности и торговле Владимир Гутенев выделил, что организации – Союз, Лига - обладают мощным экспертным потенциалом и прямой связью с реальным сектором экономики, что позволяет переводить задачи, поставленные Президентом России, в конкретные решения, востребованные предприятиями и регионами.

В ходе заседания в выступлениях членов Бюро и приглашенных участников были затронуты вопросы технологического развития, реализации национальных проектов, кооперации между регионами и предприятиями, финансовой устойчивости отраслей, а также кадрового обеспечения промышленности. Отдельный акцент был сделан на подготовке инженерных кадров, профориентации молодежи и трудоустройстве, в том числе участников специальной военной операции.

Региональные отделения СоюзМаш уделяют особое внимание популяризации инженерных специальностей среди молодежи и продвижению социально ориентированных инициатив. Воронежское отделение СоюзМаш организует профориентационные и образовательные проекты, включая работу в новых регионах, и рассматривает подготовку кадров как ключевой фактор технологического развития страны.

Также в рамках заседания были подведены итоги рейтинговой оценки деятельности региональных отделений и экспертных площадок Союза. Воронежское отделение за год поднялось в рейтинге с 15-го на 12-е место, что свидетельствует об эффективности проводимой работы.

* * * Холдинг «РТ-Финанс» консолидирует все финансовые активы Государственной корпорации Ростех и является центром компетенции финансовых услуг Корпорации, включая составление финансовой отчетности по МСФО.В структуру «РТ-Финанс» входят дочерний банк Госкорпорации НОВИКОМ, негосударственный пенсионный фонд «Ростех», страховой брокер «РТ-Страхование», общество взаимного страхования «РТ-Взаимное Страхование» и ряд других организаций. Кредитные рейтинги: Эксперт-РА: ruAAA, АКРА: AA(RU).



*** Госкорпорация Ростех – крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн «Калашников», КРЭТ, «Высокоточные комплексы», «Рособоронэкспорт», «Росэл», «Нацимбио» и др. Консолидированная выручка в 2024 году превысила 3,6 трлн рублей.



** * Союз машиностроителей России - организация, объединяющая работников промышленных предприятий, организаций и технических ВУЗов в 78 регионах России на базе более чем 560 местных отделений. Основной целью деятельности является формирование стратегии развития отрасли, участие в формировании механизмов активной государственной политики по поддержке национального машиностроительного комплекса.



* ** Бюро Союза машиностроителей России – основной руководящий орган организации. В состав Бюро входят руководители корпораций, холдингов и крупнейших предприятий промышленности, ведущих российских ВУЗов, финансовых и деловых структур России. На заседаниях Бюро обсуждаются актуальные проблемы и задачи промышленного сообщества, перспективные направления и программы развития машиностроения с учетом стратегических интересов национальной экономики.



* ** АО АКБ «НОВИКОМБАНК» – входит в 15 крупнейших банков России. Создан в 1993 году. Входит в холдинг «РТ-Финанс». Банку присвоены рейтинги высокого уровня кредитоспособности и надежности со стабильным прогнозом «Эксперт РА» «ruАА» и «НКР» АА.ru. Рейтинги АКРА «АА-(RU)» и НРА «АА|ru|» с позитивным прогнозом. Предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности – финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов.

АО АКБ «НОВИКОМБАНК»