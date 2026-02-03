«Т-Технологии» объявили о планах консолидировать до 100% акций АО «Точка». Компания собирается существенно усилить свои позиции в сегменте B2B. Для реализации сделки планируется провести допэмиссию акций «Т-Технологий» по закрытой подписке, цена допэмиссии будет выше рыночной. При этом доля «Интерроса» в «Т-Технологиях» в результате сделки не превысит 50%. Оценка «Точки» будет объявлена в конце II квартала, сделка будет закрыта осенью 2026 года. При этом «Точка» остается самостоятельным бизнесом под управлением текущей команды. Совместная клиентская база «Т-Технологий» и «Точки» составит почти 1,5 млн активных B2B-клиентов. На фоне новостей котировки акций на Мосбирже выросли на 1%.

«VK Видео» поменял счетчик просмотров. Просмотр засчитывается, если ролик смотрели больше пяти секунд. Изменения направлены на повышение прозрачности метрик и улучшение качества аналитики. Все остальные метрики — досмотры, лайки, комментарии и подписки — продолжат работать в прежнем режиме.

Рынок сервисов оплаты покупок частями в 2025 году вырос более чем втрое и достиг 940 млрд руб. В 2024 году объем рынка составлял около 300 млрд руб. Эксперты ожидают замедления роста рынка из-за более жесткого регулирования, пишут «Ведомости».