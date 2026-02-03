Нижегородские врачи спасли 30-дневного младенца с тяжелым пороком сердца

В Нижнем Новгороде врачи смогли спасти жизнь 30-дневного младенца с тяжелым пороком сердца. По данным областного правительства, в конце декабря ребенок экстренно поступил в Специализированную кардиохирургическую клиническую больницу имени Б. А. Королева (СККБ), где ему успешно выполнили сложнейшую операцию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Обычно за вмешательства такого рода берутся медики федеральных клиник»,— отметили в нижегородском минздраве.

Первыми проявлениями патологии стали одышка и отказ ребенка от приема пищи. Родители обратились в районную больницу, где врачи заподозрили у ребенка тяжелый порок сердца и незамедлительно связались со специалистами СККБ. Выяснилось, что из-за критического порока сердце более чем на две трети утратило свою насосную функцию.

По словам заведующего отделением врожденных пороков сердца СККБ Юрия Соболева, оперативные вмешательства по поводу гипоплазии дуги в сочетании с критической коарктацией аорты обычно выполняются в условиях остановленного сердца. Сердце младенца могло не перенести вынужденной остановки, поэтому было принято решение оперировать на работающем сердце.

Через пять дней после операции состояние ребенка стабилизировалось, его вместе с матерью перевели в Нижегородскую областную детскую клиническую больницу.

Спустя месяц состояние ребенка стабильно: его выписали домой, но он остается под наблюдением медиков.

Андрей Репин