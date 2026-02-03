ООО «Башкирэнерго» и УГНТУ внедряют новые формы обучения

ООО «Башкирэнерго» и УГНТУ завершили съемки учебных видеороликов в рамках соглашения о сотрудничестве. Их цель – ознакомить студентов с деятельностью компании и заинтересовать их.

Фото: ООО «Башкирэнерго»

Всего создано пять видеороликов, в которых работники ООО «Башкирэнерго» рассказывают об устройстве электроподстанций, ЛЭП, РЗА, испытаниях и измерениях силового трансформатора, а также работе диспетчера.

Видеоматериалы будут направлены в учебные заведения республики, с которыми сотрудничают башкирские электросетевики. Они станут инструментом в подготовке будущих энергетиков, помогут студентам лучше понять специфику работы в энергетике и определиться с будущей карьерой.

С видеороликами можно ознакомиться здесь.

ООО «Башкирэнерго»