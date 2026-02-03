В Екатеринбургском зоопарке построят летний вольер для тигров за 60 млн рублей

Работы по строительству нового легкого летнего вольера для амурских тигров начались в Екатеринбургском зоопарке, сообщила на пресс-конференции директор зоопарка Светлана Прилепина.

Фото: Екатеринбургский зоопарк / vk. com

По ее словам, существующие вольеры для тигров наполовину не соответствуют стандарту по выгулу. Новый комплекс будет рассчитан на содержание пары тигров. Госпожа Прилепина подчеркнула, что после завершения работ зоопарк сможет вступить в программу по разведению амурских тигров.

Работы по обустройству вольера уже начаты, в настоящий момент на завершающем этапе находится проектно-сметная документация, определена площадка. В апреле-мае планируется обустройство ограждений у новых вольеров.

Заявленная стоимость проекта — 60 млн руб. Однако директор не исключила возможные дополнительные расходы на обустройство вольера. Завершить строительство планируется в 2027 году.

Полина Бабинцева