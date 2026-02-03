«Ъ» возглавил рейтинг по цитируемости в соцмедиа в 2025 году

«Медиалогия» опубликовала рейтинги самых цитируемых СМИ за 2025 год. Лидером по цитируемости в соцмедиа газет стал «Коммерсантъ». «Ъ» также занял второе место в рейтинге по цитируемости среди газет.

В топ-10 по цитируемости в соцмедиа вошли: «Коммерсантъ», «Известия», «Ведомости», «Аргументы и факты», «Российская газета», «Комсомольская правда», «Московский комсомолец», «Парламентская газета», «Независимая газета» и «Аргументы недели».

Лидерами по цитируемости среди газет стали: «Известия», «Коммерсантъ», «Ведомости», «Российская газета», «Комсомольская правда», «Московский комсомолец», «Парламентская газета», «Аргументы и факты», «Экспресс-газета», «Аргументы недели».

Самым цитируемым журналом признан Forbes, самой цитируемой радиостанцией — Sputnik, интернет-ресурсом — RT. В рейтинге по цитируемости в соцмедиа лидером остался телеканал «Россия 1», в по цитируемости в СМИ лидирует «Россия 24».