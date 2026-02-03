В Перми спрос на доставку готовой еды вырос в 2,4 раза за год

По итогам 2025 года жители Перми стали в 2,4 раза чаще заказывать готовую еду из ресторанов по сравнению с 2024-м, следует из данных сервиса для заказов еды «Чиббис». Средний чек заказа в городе составил 1491 руб., что на 14,4% больше, чем в предыдущем году. Такой прирост заказов стал третьим результатом по стране, уступив только Москве и Санкт-Петербургу.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Пиковое время заказов зафиксировано в период с 18 до 20 часов — в этот интервал был оформлен каждый четвертый заказ. Больше половины всех заказов пермяки делали с пятницы по воскресенье. При этом 39% заказов оформили мужчины и 61% — женщины. На долю самовывоза пришлось 4,9% заказов, остальные 95,1% были доставлены курьерами.

В топе популярности у жителей краевой столицы — пицца, блюда японской и грузинской кухни. Чаще всего пермяки выбирали блюда из ресторанов «Просто роллы», «Мафия №1», «Family Rolls», «Сытый Гусь» и «Дева суши».