В Оренбурге задержан полицейский, передавший банде вымогателей данные бойцов СВО

Сотрудники УФСБ России по Оренбургской области задержали заместителя начальника отдела уголовного розыска МУ МВД «Оренбургское». По данным ведомства, полицейский передал конфиденциальную информацию представителям организованной преступной группировки.

Установлено, что в январе прошлого года задержанный передал сведения, касающиеся участников специальной операции, членам ОПГ, занимавшейся вымогательством денег. Информация была получена бандой в целях содействия преступной деятельности.

В ходе расследования Следственный отдел УФСБ возбудил уголовное дело против задержанного по статье «Разглашение государственной тайны». Расследование продолжается.

Андрей Сазонов