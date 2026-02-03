Очистную систему промышленного парка «Уфимский» проверят на загрязнение экологии

АО «Корпорация развития Башкирии» (принадлежит республике) заказало у ООО «Научная производственная фирма "Экотехпроект"» анализ состояния окружающей среды на границе очистных сооружений индустриального парка «Уфимский». За 200 тыс. руб. государственная компания хочет оценить чистоту воздуха и уровень звукового давления на очистной системе ливневых стоков. НПФ «Экотехпроект» была единственным участником закупки.

Для анализа компания должна до конца года провести в общей сложности 38 замеров на четырех точках санитарно-защитной зоны.

На территории индустриального парка «Уфимский» на северо-востоке Уфы расположены производственные площадки компаний «Ультрадизайн» (бывший «Кроношпан»), «Башпромгидрострой», «Древуголь», «Амкодор-Агидель» и других предприятий.

ООО «Научная производственная фирма "Экотехпроект"» зарегистрировано в Уфе в октябре 2017 года, специализируется на экологических решениях, в том числе разработке проектов санитарно-защитных зон. В числе заказчиков компании были «Башкиравтодор» и Центр гигиены и эпидемиологии Башкирии (подведомственен Роспотребнадзору). Учредитель НПФ «Экотехпроект» — Ильшат Абдрахманов. В 2024 году чистая прибыль фирмы составила 3 млн руб. при 7,5 млн руб. выручки.

