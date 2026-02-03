Без права на сбой

Сектор государственных информационных технологий всегда развивался в более жестких рамках, чем коммерческий сектор,— в нем выше цена ошибки, длиннее цикл принятия решений и строже требования к безопасности. Но в 2026 году пространства для маневра становится еще меньше: усиливается бюджетное давление и растут требования к обоснованию затрат, а требования граждан и бизнеса к удобству сервисов продолжают расти, и сбой в IT уже быстро сказывается на эффективности госуправления. В колонке для «Ъ» глава IT-подразделения агентства «Полилог», эксперт РОЦИТ Людмила Богатырева разбирает главные вызовы года для госИТ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Людмила Богатырева

Фото: личный архив Людмилы Богатыревой Людмила Богатырева

Фото: личный архив Людмилы Богатыревой

Связка ограниченных ресурсов, растущих ожиданий и высокой критичности цифровых систем и определит контуры 2026 года. Ситуация несет в себе несколько вызовов, с которыми сектору придется справиться.

Первый фактор очевиден: это деньги. Оптимизация расходов напрямую отражается на цифровых проектах, но государственные системы давно перестали быть «вспомогательными». От них зависят управляемость, доступность услуг и доверие граждан.

Когда бюджет ограничен, эффективность становится управленческой задачей. Результат дают приоритизация, прозрачное управление портфелем (чтобы не финансировать параллельные одинаковые проекты), переиспользование компонентов и строгая дисциплина исполнения.

Чем жестче становятся требования к измеримости эффекта, тем важнее понятные показатели результата, без них защищать IT-затраты будет все сложнее.

Второй вызов — разный уровень цифровой зрелости регионов и муниципалитетов. Где-то процессы давно автоматизированы, а где-то значимая часть функций все еще остается «на бумаге». Чтобы базовый уровень сервиса для человека был сопоставимым независимо от региона, государству нужны критерии оценки. Отсюда появление отраслевых стандартов региональных решений и разработка в соответствии с ними типовых сервисов, создаваемых централизованно и передаваемых регионам как инструмент ускорения цифровизации. При этом речь не обязательно о едином технологическом стеке: регионы могут развивать свои решения, но должны соответствовать стандартам, чтобы пользователь не чувствовал резкой разницы в доступности и качестве услуг.

Отдельная тема 2026 года — цифровизация на уровне местного самоуправления. Во многих территориях муниципальный уровень по зрелости заметно отстает, и это формирует большой фронт работ на ближайшие годы.

Третий тренд связан с тем, как человеку удобнее взаимодействовать с государством. Модель жизненных ситуаций — это способ собрать услуги и действия государства в понятные сценарии: не «по ведомствам», а «по событиям» в жизни человека и бизнеса. Пока во многих случаях это наборы услуг, собранные и поддерживаемые вручную, но движение к цельным сценариям будет продолжаться. Следующий шаг — персонализация. В рамках подхода «государство для людей» прорабатываются механизмы, при которых решение для человека собирается из уже имеющихся у государства данных и полномочий ведомств. Это не одномоментный скачок, а развитие сквозного обмена данными между разными уровнями власти.

Наконец, искусственный интеллект входит в более практичную фазу. В 2026 году мы увидим больше реальных проектов, где ИИ применяется на базе уже созданной инфраструктуры — прежде всего камер и контуров «безопасного города». Это прикладные задачи контроля и мониторинга: незаконные объекты, свалки, дорожные ситуации и другие процессы, где есть поток данных и понятный эффект от автоматизации.

Генеративный ИИ и «агентные» подходы в работе органов власти пока не стали массовой практикой.

2026 год скорее станет годом формирования контуров таких проектов и понимания, как применять технологии с учетом требований к данным, ответственности и правовых ограничений. Наиболее реалистичная траектория — развитие отраслевых моделей и прикладных сценариев, а не универсальные «умные помощники на все случаи».

В итоге цифровизация госуправления в 2026 году будет развиваться в режиме «меньше ресурсов, больше ожиданий и больше критичности». Это приводит к смене фокуса: на первом плане — измеримый эффект, тиражируемость решений, единые стандарты и практичные сценарии применения технологий. В выигрыше будут те, кто умеет делать масштабируемые и понятные для пользователя решения.