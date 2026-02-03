Суд обязал вернуть земельный участок пермской гимназии

Пермский краевой суд удовлетворил иск региональной прокуратуры и обязал вернуть земельный участок под школьным стадионом МАОУ «Гимназия №33» Перми. Ранее на этом участке планировали построить спорткомплекс. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В 2024 году прокуратура установила, что на спорном земельном участке расположен школьный стадион. Эту территорию администрация Перми передала в аренду СК «Факел». В марте 2022 года проект строительства ледового спорткомплекса по ул. Островского, 68, получил статус приоритетного инвестиционного. Спорткомплекс «Факел» с крытыми ледовыми аренами планировалось возвести на месте спортивного поля гимназии №33. Прокуратура посчитала, что сделка нарушает права обучающихся, ее заключение существенно уменьшило объем предоставляемых образовательных услуг.

В декабре 2024 года суд первой инстанции требования надзорного органа удовлетворил, однако апелляционная инстанция отменила данное решение. В октябре 2025 года Седьмой кассационный суд общей юрисдикции по доводам апелляционного представления прокуратуры края отменил состоявшееся решение и вернул дело в Пермский краевой суд для повторного рассмотрения.