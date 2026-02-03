Дом в Ижевске отключили от ХВС на время ремонта на трубопроводе

Ремонтные работы на стальном водопроводе в Ижевске по улице Парковой, 1, планируется завершить до 12:00 завтрашнего дня. Об этом сообщили в горадминистрации.

«В настоящее время от холодного водоснабжения отключен один дом — по улице Ленина, 77а. Горячее водоснабжение в доме есть»,— говорится в сообщении.

Прорыв водопровода диаметром 250 мм с выходом воды на поверхность произошел 3 февраля. В 12:50 бригада «Ижводоканала» локализовала повреждение, участок водопровода протяженностью 500 м был отключен.