На железной дороге Ульяновска действует режим повышенной готовности из-за погоды

В Ульяновске на объектах железнодорожной инфраструктуры действует режим повышенной готовности в период сложных погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В пресс-службе магистрали отмечают, что организована работа по очистке путей, стрелочных переводов с применением снегоочистительных и снегоуборочных машин. Привлечены сотрудники железнодорожных предприятий. Спецтехника курсирует по специальному графику, чтобы не создавать помехи пассажирскому движению.

Руфия Кутляева