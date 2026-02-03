На железной дороге Ульяновска действует режим повышенной готовности из-за погоды
В Ульяновске на объектах железнодорожной инфраструктуры действует режим повышенной готовности в период сложных погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги.
Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ
В пресс-службе магистрали отмечают, что организована работа по очистке путей, стрелочных переводов с применением снегоочистительных и снегоуборочных машин. Привлечены сотрудники железнодорожных предприятий. Спецтехника курсирует по специальному графику, чтобы не создавать помехи пассажирскому движению.