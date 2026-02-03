Объекты генерации Сибири вошли в перечень проектов модернизации на 2029 год

Правительство РФ утвердило программу модернизации генерирующих объектов с вводом обновленных мощностей в 2029 году. Всего в перечень вошли 14 проектов российских энергокомпаний, в том числе расположенные на территории Сибири — Новосибирская ТЭЦ-3, где прирост мощности составит 30 МВт, Северская ТЭЦ (ТЭЦ СХК), Омская ТЭЦ-4 и Иркутская ТЭЦ-6.

Соответствующее распоряжение кабмина от 31 января 2026 года опубликовано на официальном портале правовой информации. По оценке кабмина, модернизация позволит продлить срок службы электростанций на 15–20 лет.

На Новосибирской ТЭЦ-3 (ТГ-12, ТГ-14) предусмотрены комплексная замена котлоагрегата на угольном топливе, замена трубопроводов, подогревателей и прочих систем. Работы начнутся в декабре 2029 года и займут около 11 месяцев.

На Северской ТЭЦ (ТЭЦ СХК) запланирована модернизация котельного оборудования, которая заключается в комплексной замене котлоагрегатов на угольном топливе. На Омской ТЭЦ-4 будет выполнена комплексная замена паровой турбины. На Иркутской ТЭЦ-6 также заменят паровую турбину и построят градирни и циркуляционную насосную станцию.

Лолита Белова