В учебных учреждениях Курской области продлили дистант из-за сильных морозов

Во всех образовательных организациях Курской области продлили дистанционный формат обучения до конца недели из-за сильных морозов в регионе. Об этом сообщил губернатор области Александр Хинштейн в Telegram-канале.

По словам господина Хинштейна, рекомендации о дистанционном формате обучения были направлены в детские сады, школы, колледжи, вузы и техникумы региона. Мера введена, чтобы «не рисковать здоровьем детей», написал губернатор.

Однако родители могут принять решение о форме обучения ребенка самостоятельно. Губернатор отметил, что в дошкольных учреждениях работают дежурные группы для очного посещения. При необходимости такие группы будут созданы и в школах, добавил он.

Ранее власти Курской области ввели дистанционное обучение в учебных заведениях региона с 31 января до 4 февраля из-за рекордно низких температур. Температура воздуха в Курской области достигала –26 градусов днем и понижалась до –32 градусов ночью.