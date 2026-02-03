В Каслях отремонтировали трубу, оставившую 5 тыс. жителей без тепла

Специалисты коммунальных служб закончили восстановление трубы с коррозионным повреждением в северной части Каслей. Авария оставила без отопления 5 тыс. жителей многоквартирных домов, а также частные дома и соцобъекты. Об этом сообщает пресс-служба министерства ЖКХ Челябинской области.

Сейчас сотрудники ООО «Перспектива» заполняют магистральный теплопровод. Во время устранения повреждения температура в помещениях не опускалась ниже нормы, подчеркивают в ведомстве. Областное министерство ЖКХ и Госжилинспекция региона контролируют ситуацию до полного восстановления подачи тепла.

Кроме того, проверку проводит Каслинская городская прокуратура. По ее результатам будут приняты меры реагирования.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, утром 3 февраля произошла авария на теплотрассе в Каслях. Без тепла остались 39 многоквартирных домов, 25 частных домов и семь социальных объектов.

Виталина Ярховска