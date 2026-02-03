МегаФон увеличил долю протестированных SIM-карт с российской ОС

МегаФон нарастил долю SIM-карт с российской операционной системой — сегодня на отечественные решения приходится уже более 50% всех SIM-карт, закупаемых оператором. Их тестирование и валидация проходят в собственной лаборатории компании.

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «МегаФон»

SIM-карты с российским программным обеспечением по своим характеристикам не уступают зарубежным аналогам — как с точки зрения безопасности, так и по пользовательскому опыту. При этом ПО отечественных SIM-карт полностью совместимо с существующей телеком-инфраструктурой МегаФона и алгоритмами идентификации абонентов.

В ходе тестирования SIM-карты проверяются по 10 ключевым критериям. Среди них — корректность регистрации в сети, соответствие международным стандартам, а также стабильная работа в сетях 2G, 3G, 4G и VoLTE. Также проверяется работа апплетов — микропрограмм, обеспечивающих дополнительные сервисы для абонентов. Испытания проводятся на большом количестве моделей смартфонов, а также в роутерах, планшетах и умных часах, что позволяет подтвердить стабильную работу в различных устройствах.

Полный цикл тестирования SIM-карт занимает меньше шести месяцев — это один из самых быстрых процессов вывода продукта на рынок. За этот период вендор получает технические требования, SIM-карты проходят промежуточные тестирования, и по их итогам поставщик их дорабатывает. После завершения всех этапов SIM-карты допускаются к коммерческому использованию. Требования к профилю SIM-карт регулярно обновляются с учётом потребностей бизнеса и изменений в законодательстве.

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «МегаФон»

Помимо SIM-карт, в лаборатории МегаФона проводится комплексное тестирование абонентского оборудования — смартфонов, кнопочных телефонов, планшетов, ноутбуков, роутеров, модемов и смарт-часов. Например, один смартфон проходит около 250 тестов за четыре дня. Проверяются качество голосовой связи, передача данных, работа в сетях разных поколений, Wi-Fi, Bluetooth, VoLTE, VoWiFi, а также поддержка eSIM. Тестирование проводится как для собственных задач МегаФона, так и по заказу различных производителей оборудования, выходящих на российский рынок. В розничную сеть МегаФона попадают только устройства, полностью соответствующие требованиям оператора.

Лаборатория МегаФона (Центр по исследованию и тестированию оборудования) была создана в 2008 году в СанктПетербурге. Ежегодно в ней тестируется примерно 150 наименований различных устройств. В помещении лаборатории имеются специальные экранированные комнаты, защищённые от внешнего электромагнитного воздействия, а инфраструктура включает собственные базовые станции, ядро сети (2G/3G/4G) и транспортный сегмент для выхода в интернет.

ПАО «МегаФон»