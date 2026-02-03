Двое жителей Прикамья обвиняются в администрировании терминалов для телефонных мошенников

СУ СКР по Пермскому краю расследуется уголовное дело в отношении 16-летнего и 18-летнего жителей края, обвиняемых в незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика в целях совершения иного преступления, совершенного организованной группой.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР, установлено, что несовершеннолетний фигурант осенью 2025 года организовал противоправную деятельность с целью получения дохода, после того как ему это предложил в мессенджере анонимный куратор. Для этого обвиняемый привлек своего знакомого 2007 года рождения, с которым ранее учился в школе. Для конспирации организатор арендовал квартиры на территории Перми. Необходимое оборудование — GSM-шлюзы и сим-карты — несовершеннолетний обвиняемый получил от своего теневого куратора и впоследствии передал соучастнику, который, в свою очередь, занимался настройкой и администрированием оборудования в целях совершения иных преступлений.

Противоправная деятельность пресечена оперативниками УУР ГУ МВД России по Пермскому краю в декабре 2025 года. В ходе обысков изъято три GSM-шлюза, около 3,2 тыс. сим-карт, мобильные телефоны фигурантов и другие предметы, интересующие следствие. На данный момент по опознанным сим-картам установлено 54 совпадения абонентских номеров, с помощью которых совершены различные преступления на территории РФ.

Следователем СК России назначены необходимые судебные экспертизы. В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Устанавливаются возможные соучастники противоправной деятельности.