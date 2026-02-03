В Челябинске полиция после стрельбы задержала подозреваемых в вымогательстве

В челябинском микрорайоне «Вишневая горка» полицейские задержали четырех подозреваемых в вымогательстве (п. «а» ч. 2 ст. 163 УК РФ). Горожане пытались скрыться, их остановили с помощью стрельбы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Операцию проводили сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска ГУ МВД России по Челябинской области с росгвардейцами. Было установлено, что сообщники требовали у жителя региона 400 тыс. руб., угрожая расправой и уничтожением имущества. Их задержали сразу после передачи части суммы — 80 тыс. руб. Злоумышленники попытались скрыться на отечественном автомобиле, игнорируя требования полицейских. Для остановки машины сотрудники правоохранительных органов применили оружие ограниченного поражения. Подельников заблокировали в автомобиле.

Одним из сообщников оказался 27-летний ранее неоднократно судимый гражданин, находившийся в федеральном розыске за серию мошенничеств в Миассе. Еще трое челябинцев 20, 21 и 23 лет имеют судимости за совершение грабежей и краж. Сейчас все подозреваемые заключены под стражу.

Виталина Ярховска