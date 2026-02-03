Дефицит бюджета Башкирии к концу года составил менее 5,7 млрд рублей

К концу декабря прошлого года бюджет Башкирии получил около 318,7 млрд руб., что составляет 99,5% от заложенного объема доходов. На собственные доходы республики пришлось более 235,1 млрд руб. Предварительный отчет об исполнении бюджета представило министерство финансов Башкирии.

Расходы республиканского бюджета превысили 324,3 млрд руб., не добрав до запланированного уровня более 23,6 млрд руб. (исполнение — 93,2%). Единственным исполненным разделом ассигнований стала «Национальная оборона», на которую потрачено 211 млн руб. Не считая обслуживания госдолга, хуже других исполнена расходная часть раздела «Национальная экономика» — на нее регион выделил 48,5 млрд из заложенных 62,8 млрд руб.

Дефицит бюджета составил около 5,7 млрд руб., тогда как планировалось, что отрицательная разница между доходами и расходами составит около 27,6 млрд руб.

Идэль Гумеров