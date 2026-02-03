В Казане направили в суд дело о нападении на блогера и похищении 5,7 млн рублей

В Приволжский районный суд Казани направили уголовное дело об избиении казанского блогера и разбое. В преступлении обвиняют пятерых жителей Жигулевска и двух казанок, сообщает пресс-служба СУ СКР по Татарстану.

По версии следствия, летом 2025 года один из участников, в отношении которого начато отдельное производство, через интернет организовал преступную группу для нападения на казанца, который оказывал консультационные услуги по инвестированию в NFT-предметы через чат-канал.

В июле 2025 года обвиняемые ворвались в его квартиру, применили физическое насилие и связали ему руки. Злоумышленники потребовали пароль от телефона и аккаунта в мессенджере, после чего получили доступ к криптовалютному кошельку потерпевшего и перевели 3,2 млн руб. на неустановленный счет.

По сообщению прокуратуры Приволжского района Казани, обвиняемые похитили пару дорогих часов стоимостью 2 млн руб., 300 тыс. руб. и другое имущество. Общий ущерб превысил 5,7 млн руб.

На имущество обвиняемых наложен арест на сумму 20 млн руб. для возмещения ущерба. Злоумышленников обвиняют в разбое, совершенном организованной группой в особо крупном размере (пп. «а», «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ).

