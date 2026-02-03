Минобороны взыскивает почти 40 млн рублей с «Курганмашзавода»

Арбитражный суд Москвы принял к производству иск Министерства обороны России к АО «Курганский машиностроительный завод» (входит в НПО «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех») о взыскании 39,3 млн руб. Предварительное заседание назначено на 8 апреля. Информация опубликована в картотеке арбитражных дел.

Исковое заявление поступило в суд 26 января. Решение о возбуждении производства по делу принято 30 января.

В прошлом году Минобороны РФ проиграло спор с «Курганмашзаводом» из-за 266,3 млн руб. В суде ведомство просило взыскать с предприятия неустойку за просрочку исполнения обязательств по государственному контракту от 2023 года на поставку комплектов дополнительной защиты к боевым машинам пехоты (БМП-2). Стоимость услуг по договору составляла 5,4 млрд руб. Арбитражный суд Москвы отказал Минобороны в удовлетворении иска, поскольку сумма неустойки менее 5% цены госконтракта подлежит списанию. Апелляционный и кассационный суды утвердили это решение.

АО «Курганмашзавод» является крупнейшим машиностроительным предприятием Курганской области. В рамках гособоронзаказа производит боевые машины пехоты и десантные бронетранспортеры БТР-МДМ.