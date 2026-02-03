Половина победителей новогодней лотереи «Русского лото» не забрала призы

Только половина победителей новогодней лотереи «Русского лото» с призами от 1 млн руб. оформили выигрыши за первый месяц после розыгрыша. Об этом «РИА Новости» сообщили в компании «Столото».

По данным оператора, по итогам января документы на получение призов подали 53 лотерейных миллионера и два мультимиллионера. Это составляет 54% от общего числа обладателей крупных выигрышей, появившихся по итогам «Новогоднего миллиарда — 2026».

Показатель оказался ниже, чем в предыдущие годы. В январе 2025 года выигрыши оформили 64% победителей, в 2024 году — 73%, в 2023 году — 67%, в 2022 году — 66%.

В «Столото» пояснили, что победители часто откладывают оформление из-за выбора способа получения денег, согласования поездки в Москву или рабочих графиков. Некоторые участники признавались, что не сразу вспоминали о приобретенных билетах. Невостребованные выигрыши будут перечислены в федеральный бюджет после истечения трех с половиной лет со дня проведения тиража.