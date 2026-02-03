Арестован владелец дома на базе отдыха в Хакасии, где при пожаре погибли туристы

Абаканский горсуд (Хакасия) избрал меру пресечения владельцу гостевого дома на базе отдыха «Берендей», где в результате пожара погибли постояльцы. Его поместили в СИЗО до 31 марта, сообщает прокуратура региона.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Сибирь», о задержании предпринимателя стало известно 2 февраля. В отношении него возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ, максимальное наказание — до 10 лет лишения свободы).

По версии следствия, фигурант дела возвел каркасный дом на территории базы отдыха и сдавал его в аренду с 2020 года. При этом он действовал, не имея разрешительных документов. По данным правоохранителей, здание отапливалось водяным котлом, в бане использовалась самодельная печь.

31 января в дом отдыха приехала компания молодых людей. В ночь на 1 февраля в постройке произошло возгорание, в результате которого погибли трое молодых мужчин, еще одному удалось спастись. Следствием установлено, что очаг возгорания находился в бане, расположенной внутри дома.

Александра Стрелкова