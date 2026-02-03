Эксперты перечислили новые специальности с искусственным интеллектом на Дону

Благодаря развитию искусственного интеллекта, на Дону теперь востребованы пять новых профессий: специалист по машинному обучению, тренер для ИИ, мастер составления запросов для нейросетей, создатель контента с помощью ИИ и инженер по искусственному интеллекту. Об этом «Ъ-Ростов» сообщила пресс-служба платформы hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

По информации аналитиков, MI-инженер стал одной из самых высокооплачиваемых IT-специальностей за прошедший год. Этот специалист по машинному обучению занимается созданием и подбором алгоритмов, обучением, тестированием и оптимизацией моделей. Зарплата составляет от 184 тыс. руб. до 345 тыс. руб.

AI-тренер получает в среднем 104 тыс. руб. и обучает нейросетевые модели корректно отвечать на пользовательские запросы. Помимо анализа и проверки данных, он создает эталонные тексты. На рынке востребованы специалисты с узкой экспертизой в юриспруденции, литературе, программировании и медицине.

Нейрокреаторы специализируются на генерации визуального контента с помощью нейросетей и его доработке. Ценятся специалисты, работающие как с видеоформатами, так и со статичными изображениями. Доходы варьируются от 30 тыс. руб. до 100 тыс. руб.

«Многие профессии, связанные с искусственным интеллектом, пока находятся на стадии формирования. Интересно и то, что у некоторых компаний появилась потребность в специалистах, которые помогают в целом отладить взаимодействие с нейросетями. Разнообразие ИИ-инструментов действительно требует проводника, способного подсказать, где и когда технологии полезны и наоборот», — пояснила Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.

Валентина Любашенко