В Екатеринбурге будут судить таксиста, выстрелившего в пассажира из пистолета

В Екатеринбурге будут судить таксиста, обвиняемого по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством и причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы), ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство в связи с выполнением данным лицом общественного долга), сообщили в СКР по Свердловской области.

Фото: Прокуратура Свердловской области

По версии следствия, вечером 18 октября 2025 года у водителя такси произошел конфликт с клиентами, в результате которого он отказался их перевозить. В ходе ссоры фигурант вооружился травматическим пистолетом и направил его в сторону пассажиров. Потерпевший, находившийся на месте происшествия, попытался обезвредить водителя. В результате между ними возникла борьба. В ходе конфликта таксист произвел четыре выстрела в область грудной клетки мужчины. После этого пистолет заклинило, что исключило возможность дальнейшей стрельбы. Благодаря оказанию медицинской помощи и проведению своевременной операции, жизнь потерпевшего удалось спасти. При этом он перенес две клинические смерти.

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, свидетелем инцидента стал сотрудник полиции, находившийся не при исполнении служебных обязанностей, в гражданской одежде. «Услышав выстрелы, он быстро сориентировался в обстановке и принял меры к тому, чтобы предотвратить дальнейшие негативные последствия, после чего сообщил о случившемся в территориальный отдел МВД. Прибывшие на место стражи порядка задержали фигуранта»,— добавил полковник Горелых.

Как сообщили в СКР по Свердловской области, в ходе расследования следователи осмотрели место происшествия, проанализировали видеозаписи инцидента, а также допросили около 20 свидетелей, включая потерпевшего и обвиняемого. Кроме того, были проведены судебно-медицинские, баллистические и психолого-психиатрические экспертизы. «По результатам последнего экспертного исследования обвиняемый признан вменяемым и не нуждающимся в применении к нему принудительных мер медицинского характера»,— добавили в СКР.

Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд для рассмотрения по существу.

Полина Бабинцева