Дело о попытке убийства бьюти-блогера расследуют в Нижегородской области

В Нижегородской области около двух месяцев расследуют уголовное дело о покушении на заказное убийство блогера Марии Ильиной. Для убийства владелица салона красоты через знакомую наняла 25-летнего местного жителя, сообщили в региональном СУ СКР 3 февраля 2026 года.

О случившемся ранее сообщили журналисты телепрограммы «Кстати». По данным их сюжета, блогер, известная проверкой салонов красоты, потребовала в салоне обвиняемой медлицензию на препарат, введенный в губы клиентке, и сведения об образовании сотрудницы. Владелица по телефону сообщила ей, что в салоне — все по закону, а многие люди блогеру не желают добра.

После этого, полагает следствие, хозяйка салона наняла киллера. Ему были переданы сведения о потерпевшей и деньги в счет оплаты за убийство. Сумма не уточняется. Довести свой умысел до конца фигуранты не смогли: преступление предотвратили сотрудники полиции. В МВД сообщили, что им поступила информация о планируемом преступлении, не уточнив, из какого источника.

Владелице салона и предполагаемому убийце предъявили обвинение по ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство по найму), третьей фигурантке — по ч. 5 ст. 33 п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (пособничество в покушении на убийство).

Судя по данным делопроизводства нижегородского суда, задержание произошло еще в начале декабря 2025 года. Следствие ходатайствовало о помещении всех троих в СИЗО. Однако суд удовлетворил ходатайство только в отношении предполагаемого киллера, остальных отправили под домашний арест. В конце января им продлили ранее избранные меры пресечения.

В сюжете «Кстати» обвиняемый в покушении Алексей Жаворонков сообщил журналистам, что с обвинением не согласен и потерпевшую он ни разу не видел.

Владелица студии Мария Богомазова и еще одна обвиняемая Полина Червячкова отвечать на вопросы журналистов не стали.

Галина Шамберина