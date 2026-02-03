Конституционный суд разрешил временную регистрацию в апартаментах

Конституционный суд России признал право граждан на временную регистрацию в нежилых помещениях, пригодных для проживания, таких как апартаменты, сообщает ТАСС. Поводом стало дело гражданки Виктории Пиуновой, которой отказали в регистрации для семьи в апартаментах гостиничного типа.

Суд указал, что распространенная практика долгосрочного проживания в подобных объектах создает правовой пробел. Отсутствие возможности регистрации необоснованно ограничивает права граждан, а владельцы не могут полноценно использовать имущество для личных нужд.

КС отметил, что владельцы апартаментов уже компенсируют разницу с обычным жильем через более высокие налоги и тарифы ЖКХ. Суд постановил, что текущие нормы закона «О праве граждан на свободу передвижения» не соответствуют Конституции.

До внесения изменений в законодательство регистрация по месту пребывания для собственников таких помещений и их близких родственников должна проходить в обычном порядке. Решение не касается постоянной прописки и не меняет правил налогообложения или оплаты коммунальных услуг. Дело гражданки Пиуновой подлежит пересмотру.