Суд нашел подтверждение влияния депутата Милеева на бывшего регоператора ТКО

Арбитражный суд Самарской области признал законным решение УФНС России по региону о привлечении ООО «ЭкоСтройРесурс» к ответственности за совершение налогового правонарушения. Бывший региональный мусорный оператор должен оплатить доначисленный налог на прибыль и НДС в размере 317,3 млрд руб. и штраф за умышленную неуплату в размере 15,7 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По данным суда, материалами дела подтверждается влияние депутата и бизнесмена Александра Милеева на деятельность ООО «ЭкоСтройРесурс». Отмечается, что начальник юридического отдела ООО «Рубин» Евгений Тукмаков, подтвердил, что предприниматель участвовал в совещании в администрации Кировского района Самары 16 мая 2019 года, где обсуждались вопросы заключения договоров по обращению с твердыми коммунальными отходами. На встрече также присутствовал исполнительный директор ООО «ЭкоСтройРесурс» Вячеслав Дормидонтов, который подтвердил факт проведения подобных совещаний в регионе.

Подтверждение статуса Александра Милеева как бенефициара мусорного регоператора было получено в письме Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Самарской области, направленном ООО «Рубин». В документе указывалось, что для обсуждения вопроса о договоре на оказание услуг по обращению с ТКО между ООО «Рубин» и ООО «ЭкоСтройРесурс» планировалась встреча с бенефициаром последнего — Александром Милеевым.

Евгений Чернов