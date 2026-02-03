Строительство горнолыжного комплекса осталось в планах мэрии Новосибирска

В новый перечень объектов, в отношении которых мэрия Новосибирска намерена заключить концессионные соглашения, вошли 18 наименований. Соответствующее постановление городской администрации издано 30 января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Часть этих объектов была приведена в предыдущем аналогичном документе от 31 января 2025 года. В их числе — горнолыжный комплекс в Кировском районе. Его планируется построить на принадлежащем муниципалитету земельном участке площадью 6,9 га, который расположен между ул. Немировича-Данченко и «Сибирь-Ареной».

«На земельном участке расположены временные помещения для инвентаря и переодевания спортсменов спортивной школы»,— говорится в постановлении.

Участок в 1,6 га отводится для концессионного проекта физкультурно-оздоровительного комплекса им. А. Тульского. На нем находится одноименное здание лыжной базы.

