Кабмин Башкирии рассчитывает на снижение уровня бедности ниже 7% к 2030 году

Правительство Башкирии внесло изменения в региональную программу снижения доли населения с доходами ниже границы бедности, принятую в октябре 2020 года. В новой версии прописаны конкретные показатели уровня бедности, которых кабмин рассчитывает достигнуть к 2030-му и 2036 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Ранее целями программы являлись достижение темпов устойчивого роста доходов населения не ниже инфляции и снижение уровня бедности к 2030 году в два раза по сравнению с показателем 2017 года.

По данным Башстата, по итогам 2024 года доходы ниже границы бедности имели 314,2 тыс. жителей республики (уровень бедности — 7,7%), за семь лет доля бедных уменьшилась в 1,6 раза.

В нынешней редакции госпрограммы указано о необходимости снизить уровень бедности до 7% к 2030 году и 5% к 2036 году. Показатель в многодетных семьях должен уменьшиться до 12% и 8% соответственно.

Кроме того, прописана новая цель — снижение неравенства в распределении доходов. Коэффициент Джини, характеризующий индекс концентрации доходов и отклонение от равномерного распределения, должен снизиться с 0,385 до 0,369 к 2030-му и 0,329 к 2036 году.

Достигать поставленных целей правительство Башкирии планирует за счет повышения уровня доходов граждан, стабилизации цен на потребительские товары и услуги, развития системы социальной помощи нуждающимся и системы социального контракта, повышения финансовой грамотности населения, снижения бедности в селах и деревнях, а также среди многодетных семей.

С 2020-го по 2030 год на реализацию программы планировалось выделить около 85,1 млрд руб.

Идэль Гумеров