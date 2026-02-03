ФТС пресекла контрабанду наличных за 2025 год на 2 млрд рублей

За 2025 год Федеральная таможенная служба (ФТС) России пресекла незаконное перемещение физлицами наличных на сумму 2,1 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным ФТС, в прошлом году по факту контрабанды наличных было возбуждено 85 уголовных дел. Это на 30% больше, чем в 2024 году. Число административных дел достигло 13,2 тыс. Из них почти 11 тыс. было возбуждено по фактам незаконного ввоза наличных. В 2024 году всего было возбуждено 11,8 тыс. дел.

В основном, в Россию пытались провезти доллары и евро, сообщили в ФТС. Наличные пытались вывозить в Грузию, ОАЭ, Турцию и Азербайджан, а ввозить — из ОАЭ, Азербайджана, Турции и Израиля.

Со 2 марта 2022 года в России действует запрет на вывоз за границу наличной валюты на сумму свыше $10 тыс. на одного человека. При ввозе в страну денег на большую сумму требуется заполнить декларацию. За контрабанду наличных в России предусмотрены штрафы от 3-кратного до 15-кратного размера незаконно перемещенной суммы (ст. 200.1 УК РФ). Уголовная ответственность наступает, когда сумма контрабанды превышает $20 тыс.