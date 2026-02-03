Комитет СФ одобрил закон о контроле за освобожденными из колоний военнослужащими

Комитет Совета Федерации по государственному строительству рекомендовал верхней палате одобрить закон, регламентирующий наблюдение за условно-досрочно освобожденными военнослужащими. Контроль за их поведением будет осуществлять командование воинской части, за которой они закреплены.

При обсуждении закона представитель Минюста пояснил сенаторам, что поправки регулируют контроль за освобожденными из мест лишения свободы по соглашению с Минобороны РФ.

К нарушителям общественного порядка из числа условно-досрочно освобожденных военнослужащих будут применяться меры вплоть до отмены УДО и исполнения неотбытой части наказания. Если местонахождение данных лиц будет неустановленным в течение 48 часов, их объявят скрывающимися от контроля за поведением. По уже существующему законодательству за этим следует объявление в розыск.

Законопроект был разработан Минюстом и внесен в Государственную думу 29 ноября. Депутаты приняли закон 27 января. Согласно пояснительной записке, никакого дополнительного регулирования в отношении вышедших по УДО военнослужащих не требуется. Так как в период военной службы они и так находятся «в пределах строго установленных административных предписаний».

При обсуждении законопроекта в Думе замминистра юстиции Елена Ардабьева напомнила депутатам, что статус условно-досрочно освобожденного снимается с военнослужащих по возвращении с фронта. «Они свою вину, ну, так сказать, кровью отработали на СВО»,— пояснила чиновница позицию властей. На «гражданке» к ним не будет применяться привычный для формата УДО надзор со стороны уголовно-исполнительных инспекций.

