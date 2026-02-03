«В этом месте чувствуется очень сильная эманация»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о достопримечательностях Сочи, в частности, Ореховском водопаде, Воронцовских пещерах и испыунах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анна Мартынова / Фотобанк Лори Фото: Анна Мартынова / Фотобанк Лори

Сочи — так называемый горный кластер («Красная Поляна» и «Роза Хутор») — считается одним из лучших отечественных горнолыжных курортов. С лыжами я не дружен от слова «совсем», хотя в Сочи бываю исключительно зимой. Зато я еще с олимпийских времен дружу здесь с автомобилями. Помнится, в 2014-м нас домчал в горы тогдашний ведущий программы «Автопилот» Алексей Слащев на брендированном авто со значками ять (любопытно, что, несмотря на отсутствие пропусков, никто нас не останавливал, можно сказать, пограничники честь отдавали). Кстати, уж не знаю, каковы здесь трассы, но вот вид с «Роза Пика», когда в хорошую погоду действительно видно Черное море, потрясающий.

А дружба с Rent-a-Car помогает мне проникнуть в такие удивительные места, куда пешему не добраться. Ореховский водопад на речке Безуменке (это под селом Пластунка, которое прямо в черте города, хотя без джипа не проехать), Воронцовские пещеры (куда добираешься через Мацесту, а потом все равно километр надо пешком, хотя в толще горы есть вполне благоустроенные тропы). Про более дальние маршруты зимних сочинских поездок, скажем, в Абхазию или Солохаул, расскажу в отдельной программе.

А в «Красной Поляне» объектом притяжения для меня, как для историка, всегда были дольмены — погребальные сооружения среднего бронзового века (примерно 2100-1600 годы до нашей эры). Открыли эти сооружения, которые удивляют прежде всего своим компактным расположением, только в 1968 году. Тогда нашли два сохранившихся и один разрушенный. Обычно это четыре вертикально поставленные мегалитические плиты, в передней проделано круглое отверстие, сверху — пятая плита как крыша. Местный народ шапсуги называл их «испыун» — дом испа, карлика из легендарного Нартского эпоса. Рядом лабиринты, женский и мужской, есть курганы. Честно скажу, в этом месте чувствуется очень сильная эманация. А совсем недавно, в 2024 году, археологи обнаружили еще два испыуна, в одном из которых есть останки трех человек. Эти я еще не видел, вот сейчас поеду и посмотрю.

Дмитрий Буткевич