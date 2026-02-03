Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
RBG и Highlights Cosmetics стали партнерами премии «Золотой орел»

Российские косметические бренды Russian Beauty Guru и Highlights Cosmetics стали бьюти-партнерами XXIV церемонии вручения национальной кинопремии «Золотой орел». Стилистами были придуманы яркие образы для победителей и номинантов церемонии: Екатерины Климовой (победительницы в номинации «Лучшая актриса телевизионного фильма»), номинантов Милы Ершовой, Алены Долголенко и Любови Константиновой, вручавших статуэтки «Золотого орла», Ренаты Пиотровски, Екатерины Гусевой, Любови Толкалиной, Марии Лисовой, Екатерины Вуличенко и многих других.

Екатерина Климова

Мила Ершова

Алена Долголенко

Рената Пиотровски

Любовь Константинова

Екатерина Гусева

Мария Лысова

Любовь Толкалина и Мария Михалкова-Кончаловская

Екатерина Вуличенко

Екатерина Климова

Мила Ершова

Алена Долголенко

Рената Пиотровски

Любовь Константинова

Екатерина Гусева

Мария Лысова

Любовь Толкалина и Мария Михалкова-Кончаловская

Екатерина Вуличенко

