В Татарстане 224,2 гектара переведут в категорию земель промышленности
В Татарстане земель сельскохозяйственного назначения общей площадью 224,2 гектара переведут в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, информатики, космической деятельности, обороны, безопасности и иного специального назначения. Соответствующее постановление опубликовал Кабинет министров Татарстана.
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
Участки расположены в Азнакаевском, Альметьевском, Бавлинском, Заинском, Лениногорском, Сармановском и Ютазинском муниципальных районах республики.
Документ подписал премьер-министр Татарстан Алексей Песошин.