В Татарстане земель сельскохозяйственного назначения общей площадью 224,2 гектара переведут в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, информатики, космической деятельности, обороны, безопасности и иного специального назначения. Соответствующее постановление опубликовал Кабинет министров Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане 224,2 гектара переведут в категорию земель промышленности

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ В Татарстане 224,2 гектара переведут в категорию земель промышленности

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Участки расположены в Азнакаевском, Альметьевском, Бавлинском, Заинском, Лениногорском, Сармановском и Ютазинском муниципальных районах республики.

Документ подписал премьер-министр Татарстан Алексей Песошин.

Анна Кайдалова