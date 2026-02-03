Песков: Китай против присоединения к ДСНВ

Китай выступает против участия в возможных переговорах о новом договоре по сокращению наступательных вооружений. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Их ядерный потенциал несопоставим в настоящее время ни с потенциалом России, ни с потенциалом США»,— сказал представитель Кремля на вопрос «Ъ FM».

Срок действия ДСНВ истекает 5 февраля. В сентябре прошлого года Владимир Путин заявил о готовности России придерживаться центральных количественных ограничений по соглашению в течение еще года после этого срока, если США возьмут на себя те же обязательства. Дональд Трамп затем заявил, что можно заключить соглашение «получше», но на этот раз с участием Китая.

Лусине Баласян