Песков о сделке США и Индии, встрече в Абу-Даби и «опасном положении» мира

Дмитрий Песков выступил перед журналистами. Пресс-секретарь президента сообщил, что состав делегации РФ на предстоящих переговорах в Абу-Даби не изменится, ее снова возглавит начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков. Также господин Песков прокомментировал заявления об отказе Индии от российской нефти и предложение главы ФИФА рассмотреть снятие бана с России. Главные заявления — в подборке «Ъ».

О предстоящей встрече в Абу-Даби

Состав российской делегации на переговорах в Абу-Даби останется прежним, ее возглавит Костюков.

Переговоры в рамках рабочей группы РФ-США-Украина по вопросам безопасности начнутся в Абу-Даби в среду и продолжатся в четверг.

Об истекающем ДСНВ

Инициатива РФ по ДСНВ остается на повестке дня, ответа США на нее нет.

Буквально через несколько дней мир будет в более опасном положении.

Нельзя абстрагироваться от потенциала союзников США — Великобритании и Франции.

Китай против включения в потенциальный договор по стратегической стабильности, как с ДСНВ между РФ и США.

Россия и США обладают крупнейшими ядерными арсеналами.

Ядерный потенциал Китая несопоставим ни с потенциалом РФ, ни с потенциалом США.

О сделке Индии и США

Москва до сих пор не слышала заявлений из Нью-Дели об отказе от закупок российской нефти.

Россия намерена и дальше всемерно развивать свои отношения с Индией.

О заявлении главы ФИФА

В Кремле видели заявления президента ФИФА Инфантино о необходимости отмены бана России и приветствуют их.

Сборная России по футболу должна быть полностью восстановлена в своих правах и принимать участие в соревнованиях ФИФА.

О холодах в России

Все службы ЖКХ в России работают в режиме повышенной готовности на фоне холодов, правительство уделяет этому значение.

Никаких аномальных морозов в Москве не наблюдается, просто все привыкли к теплым зимам в прошлом.

О планах Путина