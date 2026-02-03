Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Песков о сделке США и Индии, встрече в Абу-Даби и «опасном положении» мира

Кремль: без ДСНВ мир будет в более опасном положении

Дмитрий Песков выступил перед журналистами. Пресс-секретарь президента сообщил, что состав делегации РФ на предстоящих переговорах в Абу-Даби не изменится, ее снова возглавит начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков. Также господин Песков прокомментировал заявления об отказе Индии от российской нефти и предложение главы ФИФА рассмотреть снятие бана с России. Главные заявления — в подборке «Ъ».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

О предстоящей встрече в Абу-Даби

  • Состав российской делегации на переговорах в Абу-Даби останется прежним, ее возглавит Костюков.
  • Переговоры в рамках рабочей группы РФ-США-Украина по вопросам безопасности начнутся в Абу-Даби в среду и продолжатся в четверг.

Об истекающем ДСНВ

  • Инициатива РФ по ДСНВ остается на повестке дня, ответа США на нее нет.
  • Буквально через несколько дней мир будет в более опасном положении.
  • Нельзя абстрагироваться от потенциала союзников США — Великобритании и Франции.
  • Китай против включения в потенциальный договор по стратегической стабильности, как с ДСНВ между РФ и США.
  • Россия и США обладают крупнейшими ядерными арсеналами.
  • Ядерный потенциал Китая несопоставим ни с потенциалом РФ, ни с потенциалом США.

О сделке Индии и США

  • Москва до сих пор не слышала заявлений из Нью-Дели об отказе от закупок российской нефти.
  • Россия намерена и дальше всемерно развивать свои отношения с Индией.

О заявлении главы ФИФА

  • В Кремле видели заявления президента ФИФА Инфантино о необходимости отмены бана России и приветствуют их.
  • Сборная России по футболу должна быть полностью восстановлена в своих правах и принимать участие в соревнованиях ФИФА.

О холодах в России

  • Все службы ЖКХ в России работают в режиме повышенной готовности на фоне холодов, правительство уделяет этому значение.
  • Никаких аномальных морозов в Москве не наблюдается, просто все привыкли к теплым зимам в прошлом.

О планах Путина

  • Президент во вторник соберет совещание по экономическим вопросам.

Новости компаний Все