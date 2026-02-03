Песков о сделке США и Индии, встрече в Абу-Даби и «опасном положении» мира
Кремль: без ДСНВ мир будет в более опасном положении
Дмитрий Песков выступил перед журналистами. Пресс-секретарь президента сообщил, что состав делегации РФ на предстоящих переговорах в Абу-Даби не изменится, ее снова возглавит начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков. Также господин Песков прокомментировал заявления об отказе Индии от российской нефти и предложение главы ФИФА рассмотреть снятие бана с России. Главные заявления — в подборке «Ъ».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
О предстоящей встрече в Абу-Даби
- Состав российской делегации на переговорах в Абу-Даби останется прежним, ее возглавит Костюков.
- Переговоры в рамках рабочей группы РФ-США-Украина по вопросам безопасности начнутся в Абу-Даби в среду и продолжатся в четверг.
Об истекающем ДСНВ
- Инициатива РФ по ДСНВ остается на повестке дня, ответа США на нее нет.
- Буквально через несколько дней мир будет в более опасном положении.
- Нельзя абстрагироваться от потенциала союзников США — Великобритании и Франции.
- Китай против включения в потенциальный договор по стратегической стабильности, как с ДСНВ между РФ и США.
- Россия и США обладают крупнейшими ядерными арсеналами.
- Ядерный потенциал Китая несопоставим ни с потенциалом РФ, ни с потенциалом США.
О сделке Индии и США
- Москва до сих пор не слышала заявлений из Нью-Дели об отказе от закупок российской нефти.
- Россия намерена и дальше всемерно развивать свои отношения с Индией.
О заявлении главы ФИФА
- В Кремле видели заявления президента ФИФА Инфантино о необходимости отмены бана России и приветствуют их.
- Сборная России по футболу должна быть полностью восстановлена в своих правах и принимать участие в соревнованиях ФИФА.
О холодах в России
- Все службы ЖКХ в России работают в режиме повышенной готовности на фоне холодов, правительство уделяет этому значение.
- Никаких аномальных морозов в Москве не наблюдается, просто все привыкли к теплым зимам в прошлом.
О планах Путина
- Президент во вторник соберет совещание по экономическим вопросам.