СКР расследует обстоятельства аварии автобусов в Лысьве

СУ СКР по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия с участием двух маршрутных автобусов в Лысьве. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Днем 3 февраля 2026 года на улице Сушина в Лысьве столкнулись два маршрутных автобуса марки «ГАЗ». В результате ДТП несколько человек получили травмы.

Следователем СК России проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели и очевидцы, назначено проведение необходимых судебных экспертиз. Следствием будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за контроль и соблюдение требований безопасности при предоставлении транспортных услуг.