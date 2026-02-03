Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает о том, с чем связана популярность в США языка, истории и традиций Поднебесной.

Азия потеснила американскую мечту. Пока политики обсуждают многополярный мир, соцсети отражают глубинные сдвиги в глобальной культуре. Тренд под названием Chinamaxxing меняет правила игры. Люди, прежде никак не связанные с языком, историей и традициями Поднебесной, как бы максимизируют китайский стиль жизни: играют в маджонг, медитируют, согласно старинным техникам, изучают секреты азиатского здорового питания и делятся мемами вроде «ты встретил меня в самый китайский период моей жизни».

Журнал Wired пишет, что это не просто мода, а настоящая трещина в культурной гегемонии США, ставшая следствием разочарования самих американцев и хаоса в Соединенных Штатах. Молодежь якобы ищет альтернативы в футуристичных мегаполисах Азии и тысячелетней мудрости, чтобы дистанцироваться от неопределенности и своей рутины с работой с девяти до шести. Конечно, на себе американские пользователи соцсетей китайских ограничений не ощущали, поэтому значительно романтизируют среду.

В самом Китае тем временем расцветает Zixin (), «самоуверенность», как пишет издание Jing Daily. По словам аналитиков, за этим термином кроется ядро новой потребительской идентичности. Китайцы больше не копируют Запад, а диктуют тренды. Брендам теперь выгоднее вписываться в локальный контекст, а не соблазнять зарубежным шиком. Китай тем временем сохраняет за собой лидерство на рынках электромобилей, производства батарей, дронов, добычи и обработки редкоземельных элементов. В итоге Азия экспортирует не только товары или сырье, но и идентичность, рассуждают аналитики. И молодежь в поисках новых идей подхватывает и распространяет тренд. Вряд ли ему на смену вскоре не придет что-то еще, но, вероятно, дух Азии ощутимо разбавит глобальную культуру.

