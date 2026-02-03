Обозреватель “Ъ FM” Павел Шинский рассказывает о том, как незамысловатое блюдо покорило США.

Первым словом, которое произнес с экрана Микки Маус, стало слово «хот-дог». А какое еще, если подумать? Хот-дог — символ Америки как страны победившего предпринимательства и «плавильного котла народов». Сосиски в Штаты привезли немецкие эмигранты, и уже в 1867-м мясник из Германии Чарли Фельтман установил киоск на острове развлечений Кони-Айленде, предлагая публике сосиски, завернутые в лепешки. Через полвека его состояние оценивалось в $1 млн.

Еще один выходец из Германии — Антон Людвиг Фейхтвангер из Сент-Луиса — придумал вкладывать сосиски в длинные булочки, а вскоре австрийские эмигранты Эмиль Райхель и Сэм Ладани открыли торговлю хот-догами на Всемирной выставке в Чикаго, обеспечив новинке фаст-фуда мировую славу. В 1939-м президент США Франклин Рузвельт во время переговоров об антигитлеровском союзе угостил хот-догом британского короля Георга VI. Говорят, тот попросил добавки, так хот-дог внес свой вклад в дело мира.

Павел Шинский