«Даже официальный допуск к турнирам может не сработать»

Президент FIFA заявил о необходимости пересмотра санкций в отношении российского футбола. По мнению Джанни Инфантино, текущая дисквалификация не приносит ожидаемого эффекта и вообще санкции по политическим мотивам в футболе не приемлемы. Всё это чиновник сказал в интервью Sky News, основная часть которого выйдет вечером 3 февраля. Помогут ли эти громкие заявления вернуться РФ на международный уровень? Разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Очередные заявления по поводу возвращения футбольных клубов и сборной на международную арену уже не вызывают ярких эмоций. Ведь чиновники FIFA, UEFA и, конечно, Российского футбольного союза упоминают об этом постоянно. Риторика примерно одна и та же. В этот раз высказался глава Международной федерации Джанни Инфантино. По его словам, бан надо снять, так как он бесполезен. Более того, глава FIFA заявил: «Никогда не запрещайте какой-либо стране играть в футбол». Ну ни дать ни взять капитан-очевидность. Видимо, господин Инфантино забыл, что возглавляет FIFA аж с 2016 года. Так что именно под его руководством организация пошла на поводу у целого ряда стран и просто изолировала российский футбол.

Именно беспомощность чиновников довела ситуацию до абсурда, уверен бизнесмен, бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко: «FIFA создала очень неприятный и, скажем так, совершенно идиотский прецедент, когда одни команды заявили, что они по политическим мотивам не хотят играть с футболистами из конкретной страны. Их там кто-то поддержал, и у них пошли на поводу. Представим, что сейчас нас допустили до матчей. Так опять будут недовольные, которые сошлются на прецедентное право. И что дальше?»

Похоже, сейчас Инфантино пытается своими заявлениями еще раз прощупать почву и посмотреть на реакцию стран, которые по-прежнему категорически против возвращения России на международные турниры. В РФС, конечно, тут же отреагировали на слова чиновника. Генеральный секретарь организации Максим Митрофанов даже философски заявил, что мировой футбол найдет правильное решение. Только вот еще совсем недавно тот же господин Митрофанов говорил о том, что FIFA и UEFA не обладают достаточными полномочиями для этого. И если кто вдруг забыл, то нынешний глава РФС Александр Дюков вообще заявлял, что нам с Европой не по пути: «Идеологически мы с Европой действительно расходимся. Сегодня их не устраивает эта ситуация, завтра, соответственно, будут задавать вопросы по правам человека, послезавтра окажется, что мы недостаточно энергично поддерживаем ЛГБТ-движение (запрещено и признано экстремистским в России), послезавтра, не знаю, выяснится, что яйцо мы не с той стороны разбиваем».

Сейчас, конечно, заявления потише и все больше про ожидания допуска. Только вот следующий европейский турнир пройдет в Великобритании и Ирландии, а значит, нашу сборную с большой долей вероятности оставят не у дел, уверен футбольный менеджер Юрий Белоус: «Мы визы туда не получим. Расслабьтесь, готовиться надо к 2030 году».

Чемпионат мира в 2030-м пройдет в шести странах: Испании, Португалии, Марокко, Аргентине, Парагвае и Уругвае. Так что здесь политических проблем быть не должно. И все же возвращение России на международную арену FIFA обсудит уже в апреле на Конгрессе организации, куда, кстати, пригласили и российскую делегацию. И вроде как информированные источники оценивают вероятность возвращения РФ как высокую. Только вот нынешний мир так устроен, что даже официальный допуск к турнирам может не сработать. Не так давно Международная федерация уже снимала запрет на участие наших юношеских сборных, но потом чиновники заявили, что для возвращения нет технической возможности.

Владимир Осипов