Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о семи новых заводах и особенностях их работы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Гронский Фото: Дмитрий Гронский

В минувшую пятницу на калининградском заводе «Автотор» была торжественно запущена первая очередь кластера автокомпонентов и электромобилей. Запущено семь новых заводов. Можно было, конечно, сказать, что «цехов», а не «заводов». Но, во-первых, как мы знаем, «университет» звучит круче, чем «институт». Во-вторых, деньги были инвестированы немалые, и потому хотя бы суммы должны внушать уважение: с 2019 года освоено 28 млрд руб., а всего проект стоит 70 млрд. А в-третьих, приглашенные на торжества гости могли сами убедиться, что заводы могут существовать дискретно друг от друга, выпуская продукцию, не объединенную в одну цепочку и адресованную разным производителям.

Например, завод электронных систем управления, выпускающий устройства ЭРА-ГЛОНАСС, телематические комплексы, блоки управления двигателем внутреннего сгорания, тяговые инверторы и многое другое, может комплектовать упомянутыми устройствами и автомобили марки Jetour, которые собирают здесь же на «Автоторе», и отправлять их в Ижевск для Lada e-Largus — об этом шла речь в рамках пятничного мероприятия. То же касается завода автомобильных сидений, завода выхлопных систем или завода тяговых электродвигателей. Последний способен выпускать моторы мощностью от 9 до 190 л. с., то есть ими могут комплектоваться не только гольф-кары, но и грузовая техника.

Конечно, интереснее всего было на площадке завода компактных электромобилей, где и во время торжеств продолжала производиться техника и были выставлены готовые образцы. Это автомобили марки «Амберавто», а также микромобили Eonyx, у которых много общего и с Mini, и со Smart, если вы еще не забыли такие марки. Здесь же можно было увидеть грузовые версии Eonyx Profi. А чтобы показать, что целью завода является не адаптация китайской продукции, а собственные проекты, под камуфляжем в шеренге машин стоял «Амберавто» А1 — прототип оригинального электромобиля, который «Автотор» уже не первый год разрабатывает совместно с Московским политехом.

Дмитрий Гронский