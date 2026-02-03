«Первая кетогенная диета была разработана вовсе не для избавления от лишнего веса»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Кулецкая рассказывает о том, в чем нюансы таких ограничений.

Цикличность моды характерна и для диет. В последнее время блогеры и гуру похудения вновь стали часто возвращаться к кето-диетам. Это принцип питания с повышенным содержанием жиров, умеренным — белков и практически без углеводов. Первая кетогенная диета была разработана в 1921-м, но вовсе не для избавления от лишнего веса. Доктор Рассел Уайлдер искал способ помочь детям с эпилепсией. Со временем он понял, что не только постоянный голод облегчает их страдания, но и такой вариант питания, который обманывает организм, заставляя его искать энергию в другом месте. Без привычного углеводного «топлива» печень преобразует жиры в так называемые кетоновые тела, которые поступают в мозг и замещают глюкозу.

Как потенциальное средство для быстрой потери веса кето-диета вернулась на сцену в девяностых, а настоящий хайп случился уже в XXI веке. Подкрепили массовый интерес и звезды, среди них — представители клана Кардашьян, Шерон Стоун и Дженнифер Энистон. Последователи с восторгом рассказывали, как едят бекон, сливочное масло и авокадо, а килограммы тают и очень быстро.

Однако, как и у любого инструмента, у кето есть обратная сторона. Начало пути часто встречает так называемым кето-гриппом: слабостью, головной болью, раздражительностью, пока тело перестраивается. Недостаток клетчатки, витаминов и минералов — тоже среди рисков. Крупные медицинские ассоциации как долгосрочный инструмент кето не одобряют, как, впрочем, и любой дисбаланс.

