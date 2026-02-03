Нижегородец под видом сотрудника ФСО похищал деньги у участников СВО

В Нижнем Новгороде местный житель получил пять лет колонии общего режима за мошенничество и хищение средств у участников СВО и родственников осужденных. Всего, по данным регионального СКР, он похитил более 11 млн руб.

В частности, под видом офицера Федеральной службы охраны (ФСО) злоумышленник связался с родственницей содержащегося под стражей по обвинению в совершении преступления и убедил ее, что сможет повлиять на суд и изменить задержанному меру пресечения. Также он пообещал сделать так, что уголовное дело задержанного будет рассматривать новый судья, и попросил заплатить за это. Получив деньги, свои обещания злоумышленник не исполнил, так как у него не было для этого реальной возможности.

Кроме того, под видом сотрудника ФСО злоумышленник неоднократно под различными предлогами похищал денежные средства у участников СВО.

В ряде случаев он обещал нижегородским предпринимателям поставить необходимые им товары и получал предоплату. Никаких товаров своим клиентам он не передавал, полученные деньги тратил по своему усмотрению.

Андрей Репин