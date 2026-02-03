«Россети» обеспечат электроснабжение микрорайона в наукограде Кольцово

Компания «Россети Новосибирск» приступила к созданию инфраструктуры для нового жилого комплекса в Кольцово, который будет включать восемь корпусов высотой от 7 до 16 этажей. Одной из задач проекта является содействие привлечению специалистов в уже действующие и строящиеся исследовательские центры наукограда. Мощность присоединения составит 5 МВт.

Фото: Предоставлено пресс-службой АО «РЭС»

Источником питания станет подстанция 110 кВ «Барышевская», которая в 2023 году прошла реконструкцию: ее мощность выросла в 1,6 раза – с 50 до 80 МВА. Среди ключевых потребителей этого объекта – научный комплекс СКИФ, строящийся в Кольцово по поручению Президента России.

В настоящее время для подключения к сети нового микрорайона энергетики проложат почти 12 км линий электропередачи, введут в эксплуатацию распределительный пункт 10 кВ и смонтируют четыре трансформаторные подстанции. Общая стоимость работ превысит 220 млн рублей.

Группа «Россети» реализует и другие крупные проекты в Новосибирской агломерации. В частности, энергетики возводят сетевую инфраструктуру для подключения культурно-делового квартала «Сибирь–Метрополь» и завода по переработке льна и рапса.

