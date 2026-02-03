Премиум пошел в гору

Сегмент новых премиальных автомобилей на российском рынке удвоился за последние три месяца. При этом общее количество объявлений о продаже новых машин выросло только на 8%, следует из данных Auto.ru. В сегменте от 7 млн руб. на вершине рейтинга — Mercedes-AMG G-Class за 35 млн руб. На второй строчке — дебютирует BMW X3 за 8 млн руб. В топе премиальных машин есть и два гибридных кроссовера от производителей из КНР: Zeekr 9X более чем за 14 млн руб. и Lynk 900 за 8 млн руб. Они обошли в списке предпочтений пользователей своего ключевого конкурента — британский Range Rover за 28 млн руб., который расположился на пятой строчке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Спрос на авто премиум-класса среди российских покупателей растет значительно быстрее рынка, поделился статистикой представитель Auto.ru Георгий Голубев: «К концу января 2026 года у дилеров предложение новых автомобилей дороже 7 млн руб. увеличилось на 70% по сравнению с октябрем 2025-го. За этот период спрос на премиальные машины тоже вырос. Доля таких иномарок почти весь прошлый год держалась на уровне 7%, а к январю поднялась до 9%. В то же время сегмент от 1,5 млн до 3 млн руб. сократился с 39,5% до 36%. А самую большую долю в январе 2026-го занимал сегмент автомобилей со средней стоимостью от 3 млн до 5 млн руб.».

Дебют двух китайских гибридов в рейтинге премиум-брендов вполне закономерен, так как у российского потребителя больше нет предубеждения в отношении машин из КНР, считает партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто: «Все меняется достаточно быстро. В частности, мы не видим, что происходит в премиум-сегменте в Европе, не знаем про последние модели. Ушли на задний план премиальные авто из той же большой немецкой тройки. Нет шумных премьер, нет выставок, из продажи салонов эти машины исчезли. То есть они где-то есть, но нет такого количества центров, где бы они были представлены. Постепенно их замещает китайский премиум, который все активнее приходит на наш рынок и неплохо себя здесь чувствует. Тем более многие компании из КНР сюда пришли в качестве параллельного импорта, а потом обзавелись официальными представительствами. Так происходит, например, с компанией LiAuto. Кто-то еще не дошел до этого, а кто-то уже укоренился. Условно, компания Hongqi показывает какие-то рекорды по продажам. Так что вполне можно сравнивать автомобили, которые доселе были малоизвестны или неизвестны совсем, с теми брендами, которые ушли официально».

По данным «Автостата», продажи легковых автомобилей в России в последнюю неделю января составили немногим более 20 тыс. экземпляров. По отношению к последним семи дням 2025-го спад составляет 11%.

Станислав Крючков