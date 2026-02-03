Песков: без ДСНВ мир останется в опасном положении

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что истечение срока Договора о наступательных стратегических вооружениях (ДСНВ) плохо скажется на безопасности в мире. По его словам, российское предложение остается в силе, но ответа США до сих пор нет.

«Время сокращается, как шагреневая кожа. И буквально через несколько дней мир останется, наверное, в более опасном положении в сравнении с тем, что было до сих пор. Впервые Соединенные Штаты и Российская Федерация — две страны, которые обладают крупнейшими в мире ядерными арсеналами, — останутся без основополагающего документа, который ограничивал бы и вводил контроль за этими арсеналами»,— ответил представитель Кремля на вопрос «Ъ FM».

В сентябре прошлого года Владимир Путин заявил о готовности России придерживаться центральных количественных ограничений по соглашению в течение еще года после этого срока, если США возьмут на себя те же обязательства. Дональд Трамп называл это «хорошей идеей», но конкретного ответа так и не дал. В начале января он заявил, что можно заключить соглашение «получше» после истечения срока ДСНВ, подключив к переговорам другие страны.

Лусине Баласян