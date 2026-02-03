Индийский инвестор реализует в Куеде фармпроект стоимостью 595 млн рублей

В 2026–2030 годах компания «Эдвансд-Пермь» реализует инвестиционный проект по производству фармсредств в Куеде Пермского края. Об этом сегодня на заседании правительства региона заявил глава администрации Куединского округа Пермского края Флорид Бадртдинов. Согласно представленным данным, сумма инвестиций составит 595 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба краевого правительства Фото: пресс-служба краевого правительства

«Очень интересуют меня планы на дальнейшее развитие фармпроизводства. Мы с индийским инвестором встречались, на предприятии был, помогали по вопросам водоснабжения. Хотелось бы взамен действительно развитие предприятия, создание новых, высокотехнологичных мест»,— отметил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Напомним, предприятие по производству парентеральных препаратов работает в Куеде с 2013 года. Однако с 2015 года организация стала убыточной, и в январе 2019 года ее приобрела ГК «Эдвансд». Гендиректор ГК «Эдвансд», представитель Индийского бизнес-альянса Раджеш Шарма анонсировал реконструкцию фармзавода.

По данным «Руспрофайл», учредителями «Эдвансд-Пермь» выступают физическое лицо Шарма Раджеш (доля 99%) и юридическое лицо ООО «Эдвансд Трейдинг» (1%). Генеральный директор Инна Пестова руководит компанией с января 2017 года. В 2024 году выручка ООО «Эдвансд Пермь» составила 148,2 млн руб., чистая прибыль — 34,6 млн руб.

«Эдвансд» — группа отечественных компаний по производству и дистрибуции лекарственных препаратов для лечения туберкулеза, ВИЧ, гепатита, других жизненно важных фармакотерапевтических групп.